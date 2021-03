Mikhail Gorbachev: dobbiamo lavorare insieme per superare la pandemia - Foto

Novant’anni fa, il 2 marzo 1931, nacque Mikhail Gorbachev, il primo e unico presidente dell’URSS, ultimo segretario generale del Comitato centrale del PCUS, nonché vincitore del Premio Nobel per la pace nel 1990.

L’ex presidente dell’URSS Mikhail Gorbachev festeggia il 2 marzo il suo novantesimo compleanno. Nell’intervista rilasciata a Sputnik poco prima del suo compleanno Gorbachev ha spiegato se, dal suo punto di vista, è possibile uscire da questa crisi pandemica sfruttando le vie diplomatiche. Infine, l’ex presidente ha indicato alcune aree di possibile collaborazione.

— Presidente Gorbachev, anzitutto vorremmo farLe i nostri più sentiti auguri di buon compleanno e augurare a Lei e a suoi cari il meglio, anche in termini di salute.

— Grazie degli auguri. Apprezzo che vi interessiate della mia opinione. Oggi stiamo vivendo un momento storico complesso e di grandi responsabilità, ma non possiamo perdere la speranza!

— Crede che sia possibile uscire dalla situazione emergenziale in cui versa oggi il mondo?

— Dobbiamo crederci. E agire. Anzitutto, il mondo deve affrontare la questione del nucleare. La Russia ha proposto a tutti i Paesi con arsenali nucleari di confermare la formula secondo cui una guerra nucleare è inaccettabile perché non ci potrebbe essere alcun vincitore. Io sono completamente a favore tanto più che con Ronald Reagan l’eravamo già detto durante il nostro primissimo incontro nel 1985. E alla fine questo incontro aveva dato inizio al disarmo nucleare, processo comunque non facile.

— E, a suo avviso, esistono altre aree di possibile cooperazione?

— Sì, ne sono convinto. E sono molte queste aree. Oggi dobbiamo anzitutto profondere sforzi congiunti per superare la pandemia, lasciando da parte qualsivoglia intrigo o gioco politico. È ottima cosa che la scienza russa abbia dimostrato il proprio potenziale. Questo è stato per me motivo di gioia.

— Mantiene rapporti con i leader politici russi o di altri Paesi?

— Al momento sono tutti oberati di lavoro. Ma tramite i media condivido con loro la mia opinione. Poi in questi giorni, per via del compleanno, ho già cominciato a ricevere gli auguri sia da leader politici sia dai cittadini. Provvederemo assolutamente a pubblicarli.

Mikhail Gorbachev © Sputnik . Igor Mikhalev

Mikhail Gorbachev, 27 Agosto 1991 © AFP 2021 / Vitaly Armand

Mikhail Gorbachev © AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Mikhail Gorbachev con sua moglie Raisa Gorbacheva durante una visita in India © AP Photo / Boris Yurchenko

Mikhail Gorbachev al muro del Pianto a Gerusalemme © AP Photo / Jerome Delay

Il presidente degli Stati Uniti George W. Bush durante una conferenza stampa congiunta con il presidente dell'URSS Mikhail Gorbachev a Londra, luglio 1991 © AP Photo / Dennis Cook

Il Dalai Lama e Mikhail Gorbachev al vertice dei vincitori del Premio Nobel per la pace a Chicago, 25 Aprile, 2012 © AP Photo / Charles Rex Arbogast

Boris Eltsin e Mikhail Gorbachev © Sputnik . Palladin

La foto del giovane Mikhail Gorbachev © AP Photo / Hо/Time Magazine 1 / 9 © Sputnik . Igor Mikhalev Mikhail Gorbachev

I punti di vista e le opinioni espressi nell'articolo non necessariamente coincidono con quelli di Sputnik.