Più fondi per aiutare i cristiani perseguitati, Formentini (Lega): "Dall'Italia segnale importante"

Ieri la commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento alla legge di Bilancio proposto dalla Lega per aumentare del 10 per cento il fondo dedicato a interventi di sostegno delle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi. "Il fondo è stato istituito presso il Ministero degli Affari Esteri grazie ad un nostro emendamento approvato nella manovra 2018 per finanziare progetti di cooperazione a favore di queste comunità", spiega a Sputnik Italia Paolo Formentini, deputato leghista, vicepresidente della commissione Esteri alla Camera e primo firmatario dell'emendamento.

— Perché è importante continuare a sostenere chi è perseguitato a causa della propria fede?

— Aumentare, seppur di poco il budget per il 2021 è un atto simbolico che rinnova la solidarietà verso chi è costretto a convivere tutti i giorni con il dramma della persecuzione religiosa. Si tratta di 400 mila euro, non abbiamo proposto cifre più alte per le condizioni in cui versa l’economia del nostro Paese e tanti italiani, però volevamo dare un segnale importante, a maggior ragione con l’avvicinarsi del Natale, per manifestare vicinanza a chi in ragione della propria fede viene discriminato, torturato o addirittura ucciso.

L’Italia, inoltre, è uno dei pochi Paesi al mondo ad avere un fondo dedicato all’assistenza per i cristiani perseguitati. Oltre a noi ci sono soltanto Ungheria e Stati Uniti.

— Qual è la situazione delle minoranze cristiane nel mondo?

— Secondo diverse organizzazioni nel mondo almeno un cristiano su otto è vittima di persecuzioni e sarebbero 260 milioni i cristiani perseguitati per la propria fede. Tra tutti i diritti umani il più ignorato è quello a professare liberamente la propria fede, e questo è inaccettabile. I cristiani restano i più perseguitati al mondo, nel silenzio generale. I numeri che abbiamo appena citato sono allarmanti. Per questo è importante che lo Stato italiano abbia un proprio fondo per sostenere i cristiani, che in Medio Oriente, ad esempio, stanno scomparendo nonostante la loro presenza storica in quella terra, dove alcune comunità celebrano ancora nella lingua di Gesù.

Basti pensare che in Iraq i cristiani erano il 12 per cento e ora non ci sono quasi più. Poi c’è la Siria, la Nigeria. L’obiettivo del fondo è proprio realizzare dei progetti a sostegno delle comunità cristiane più colpite.

— Che tipo di progetti sono stati realizzati in questi anni con il contributo del fondo del Maeci?

— Il primo bando è stato pubblicato lo scorso anno. Si tratta di progetti inquadrati nei fondi per la cooperazione allo sviluppo, per realizzare, tramite organizzazioni specializzate, iniziative di sostegno dedicate a queste minoranze. Se è vero che c’è il diritto ad emigrare, come dicevano Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI, bisogna anche riaffermare il diritto a poter vivere in pace nella propria terra.

— La Lega ha proposto anche una legge sulla cristianofobia, perché pensate che ce ne sia bisogno?

— È una proposta di Lorenzo Fontana, che sostengo. È anche questa collegata alla persecuzione anti-cristiana, che a volte si verifica anche a casa nostra. Ci sono sempre più episodi di disprezzo nei confronti della religione. È un fenomeno da analizzare e combattere. Certo, se l’Occidente nega, come sta facendo, le proprie radici giudaico cristiane, come ha fatto la stessa Europa non riconoscendole, vuol dire negare sé stessi e aver abdicato a quei valori che invece andrebbero sempre difesi.

— Pensa che l’Occidente debba fare di più per le comunità costrette a convivere con la persecuzione religiosa in molte aree del mondo?

— Sì, assolutamente. C’è un’immagine emblematica: quella degli armeni che, dopo aver dissotterrato i propri morti, caricano le bare sui tetti delle proprie auto per non lasciarli in una terra in cui verranno violate chiese e cimiteri. C'è bisogno di un impegno sempre maggiore per denunciare i crimini contro i cristiani che sono ancora per la maggior parte ignorati.

La visita annunciata dal Santo Padre in Iraq, in questo senso, è un grande segnale di attenzione e di speranza per queste comunità.

