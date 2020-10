Andrea Cucco: quali sono le conseguenze per la Francia dopo lo scontro con l'Islam

A Nizza nella cattedrale di Notre Dame una donna è stata decapitata e altre due persone sono state uccise da un terrorista (23 anni) che avrebbe gridato Allahu akbar. Sul posto il presidente Macron. Seguono poi altri due attacchi ad Avignone e al consolato francese di Gedda in Arabia Saudita, dove degli uomini si sono scagliati contro degli agenti di sicurezza francesi.

Per un approfondimento Sputnik Italia si è rivolto a Andrea Cucco, direttore responsabile di Difesa Online.

La seconda opzione è quella più probabile: tutto ciò che sta accadendo davanti ai nostri occhi è per Erdogan un mezzo per combattere una “guerra” - in questo momento su molti dossief internazionali la Francia e la Turchia sono contrapposti. Certi messaggi possono essere utilizzati per condurre una guerra ibrida, ovvero per rispondere in modo aggressivo senza sporcarsi le mani perché il lavoro lo fanno comunque altri.

Non è una questione di religiosità: il Cristianesimo e l’Islam, come qualsiasi religione creda in Dio, non promuove divisioni. Personalmente ho visto in Siria quanto una guerra bollata da alcuni come “religiosa” fosse falsa. Vale anche per la Francia”

C’è rischio anche per l’Italia?

