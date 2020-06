Putin spiega agli occidentali l’identità russa e la lezione della II Guerra mondiale

Attraverso la storia Putin traccia quella che è l’identità della Russia e richiama alla cooperazione internazionale.

In vista della parata per il 75°anniversario della Vittoria sovietica sul nazismo Vladimir Putin sulle pagine del National Interest illustra quali sono i valori fondanti della società russa, parlando di continuità con la società sovietica: il patriottismo, l’amore per la propria famiglia e la propria casa. Attraverso un racconto, a tratti molto personale, Putin pone l’accento sulla responsabilità comune nei confronti della storia, ma anche del futuro. Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Tiberio Graziani, Chairman di Vision&Global Trends (International Institute for Global Analyses).

© Foto : fornita da Tiberio Graziani Tiberio Graziani, Chairman di Vision&Global Trends (The Platform for Future Issues and Challenges)

— Basti pensare al simbolo dell’Aeroflot, la falce e il martello, che è rimasto tale anche oggi. È un elemento molto importante. Il fatto della continuità storica fra l’Unione Sovietica e la Federazione Russa non si ferma qui, perché Putin spesso nei suoi discorsi sottolinea la continuità con il periodo presovietico. Parliamo della continuità storica della Russia ortodossa, non soltanto della Russia atea sovietica. Questo riferimento al patriottismo è tipico della cultura russa: l’identità russa si basa sulla famiglia e sul sentimento patriottico.

— Nel lungo articolo il presidente russo parla anche della vera lezione del 75° anniversario della II Guerra mondiale, evocando anche le conseguenze che minano tutt’oggi le relazioni internazionali alla luce della risoluzione europea che ha messo sullo stesso piano l’Urss e il nazismo. Il revisionismo storico è pericoloso e dannoso anche nel contesto politico attuale?

Con l’equiparazione fra l’Unione Sovietica, in particolare lo stalinismo, e il nazismo si vuole creare una sorta di difficoltà nel comunicare con gli eredi dell’Unione Sovietica, soprattutto con Putin. Nella stampa occidentale in passato Putin è sempre stato presentato come il nuovo zar; oggi questa fase sempre passata e attraverso l’equiparazione fra il nazismo e l’Unione Sovietica si cerca di presentare una Russia sempre opaca, non democratica ed illiberale. Si cerca così di bloccare quei canali che la Russia tenta di aprire con alcuni Paesi dell’Unione Europea, in particolare con l’Italia.

— Sicuramente il revisionismo storico pone dei seri problemi. Vediamo una reinterpretazione del passato storico ai fini dello scontro politico attuale. È un passato storico che per quanto riguarda la Russia, erede dell’Unione Sovietica, è comune con i Paesi alleati. Questo voler rimescolare le carte ha una finalità di tipo esclusivamente politico e rientra nel contesto della demonizzazione della Russia, quale essa sia sovietica o post sovietica in contrapposizione ai cosiddetti valori occidentali, basati sull’individuo e sul libero mercato.

— Putin nell’articolo parla inoltre della proposta della Russia di un summit a 5 delle potenze nucleari (Francia, Gran Bretagna, Cina, Stati Uniti e Russia) per trovare risposte comuni alle sfide di oggi: terrorismo e sicurezza, ma anche crisi economica post-Covid. È necessario uno sforzo coeso a livello internazionale, sottolinea il presidente russo, che parla di responsabilità comune nei confronti della storia e del futuro. Che ne pensa in merito?

— Il parallelo fra il passato storico e il futuro induce ad una riflessione per gestire meglio il presente e prospettare un futuro più consapevole. Il fatto che Putin abbia fatto riferimento alle 5 grandi potenze è interessante, tuttavia è evidente che il quadro geopolitico è molto cambiato, soprattutto negli ultimi 10 anni. Fare riferimento esclusivamente alle 5 potenze forse è troppo poco, perché molte di queste potenze appartengono ad un campo ben specifico, quello occidentale guidato dagli Stati Uniti. Per trovare soluzioni post-Covid bisogna introdurre in questo consesso anche altre potenze come l’India e il Brasile.

Volevo in conclusione sottolineare una curiosità: durante il suo lungo articolo Putin fa più volte riferimento agli archivi, chiede alle nazioni occidentali vincitrici della II Guerra mondiale di aprire a tutto campo gli archivi e, sulla base di questi, intavolare un dibattito storico il più oggettivo possibile. La Russia da questo punto di vista ha fatto molto. Mi rendo conto che tutto non si può aprire, dopo 75 anni però occorre essere il più oggettivi possibili.

