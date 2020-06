Perché il Piano Colao non piace alla maggioranza?

A infastidire diversi esponenti dell'esecutivo – riferiscono fonti di primo piano all’Adnkronos – aver letto il contenuto del documento dai lanci delle agenzie, perché ai ministri il dossier per il ‘rilancio 2020-2021’ non è ancora arrivato. Cinquantatré pagine “note ai giornalisti e non a chi fa parte dell’esecutivo”, dicono le stesse fonti puntando il dito contro Palazzo Chigi.

In tanti non sono entusiasti del piano. È molto critico il segretario di LeU, Nicola Fratoianni, secondo cui nel piano Colao “prevalgono ricette vecchie, che piacciono a Confindustria e che vengono sperimentate da 30 anni a danno del 99% dei cittadini”.

Se nella maggioranza si avanzano forti dubbi, il piano raccoglie grandi consensi nelle forze di opposizione. Per esempio, Matteo Salvini, leader della Lega, sostiene che molte delle proposte del suo partito siano le stesse che legge nel documento redatto dal comitato tecnico: “Molti punti sono gli stessi proposti dalla Lega a marzo: taglio tasse, turismo e scuola, se anche la task force certifica che le proposte della Lega sono quelle che servono al Paese, speriamo che Conte almeno ascolti loro”.

Perché il piano mirato a rilanciare l’Italia fa discutere le forze politiche e convince più la Lega che la maggioranza? Per parlarne Sputnik Italia ha raggiunto il Prof. Domenico Fracchiolla, Docente di Politica Comparata della LUISS.

— Professore Fracchiolla, perché, a Suo avviso, il piano Colao per contrastare gli effetti economici devastanti dell'epidemia da Covid-19 non piace agli alleati giallorossi e manda in tilt la maggioranza?

— Non gli piace perché è un piano complesso e articolato che, visto la provenienza manageriale, tecnica e tecnocratica dei componenti della task force, a partire dalla grande esperienza internazionale di Vittorio Colao, tiene conto di tutte le diverse sensibilità. Non è sicuramente un piano partigiano, nel senso che contiene al suo interno dei provvedimenti che possono essere assolutamente in linea ed interessanti anche per i partiti di opposizione. Quindi, da questo punto di vista è un piano assolutamente trasversale, che non tiene conto di quelli che sono gli interessi dei componenti più importanti di maggioranza del governo e questo non può che trovare delle difficoltà all'interno sia del PD, che del M5S . Mi riferisco maggiormente ai componenti che con più attenzione e professionalità articolano i programmi e le proposte politiche del governo e dei rispettivi partiti. Possiamo quindi dire che la caratteristica strutturale del gruppo Colao ha provocato in certo senso il malcontento nei confronti dell’omonimo piano. Non mi meraviglio affatto che ha suscitato una reazione del genere, anzi evidenza la serietà dell’iniziativa.

— Se nella maggioranza si avanzano forti preoccupazioni, il piano riceve l’apprezzamento delle forze del centrodestra con l'eccezione di FdI. Il programma Colao potrebbe causare un nuovo scontro tra il governo e l'opposizione?

— Vorrei precisare una cosa: non si può dire che il piano è apprezzato o sostenuto dalle forze di opposizione. A mio avviso, la caratteristica del piano è di contenere al suo interno delle misure che incontrano la sensibilità, l'offerta politica, lo spirito riformistico anche delle forze di opposizione. Poi, se andiamo a vedere all'interno, ci sono delle misure che sicuramente vanno bene anche alle forze di maggioranza e anche agli stessi Fratelli d'Italia, che ha manifestato tutto il suo malcontento per alcune di queste misure, ma dicono che altre invece sono assolutamente condivisibili.

Per esempio, l'idea di incentivare il passaggio ai pagamenti elettronici e ridurre al minimo l'uso del contante cerca di accontentare sia la sinistra che il centrodestra. La voluntary disclosure per all’uso del contate con il condono sono, a mio avviso, misure emergenziali, che in Italia si ripetono. Non sono da demonizzare di per sé e qui sono d'accordo con Cottarelli che dice che se si ripetono spesso, diventano le misure che perdono credibilità. Se ci sarà un condono, allora siamo incentivati a nascondere qualcosa.

Il piano Colao è un programma di buon senso, il problema forse è che il piano contiene molte riforme e troppi spunti. Anche se Colao individua alcune priorità, ma dal punto di vista complessivo non si può dare una chiara paternità di cultura politica a questo piano, che cerca di mettere insieme più cose. È quindi naturalmente si può trovare in questo programma qualcosa di buono e qualcosa di meno buono per ogni forza politica.

Il piano Colao può certamente creare l nuovo scontro tra governo e opposizione, ma sarà l'ennesimo capitolo di una storia che va avanti dal momento in cui il governo è stato costruito. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole…

— Dopo la fuga di notizie sul piano della task force economica, i ministri incontreranno il capo del governo singolarmente. A Suo avviso, quali punti del programma rimarranno e quali invece finiranno nel cestino?

— E’ una previsione che non mi sento di poter fare. Posso dire che dal punto di vista generale, tutte quelle misure che sono vicine a quelli sono già i programmi e l'offerta politica di maggioranza, quasi sicuramente rimarranno, così come quelle misure che hanno costruito un consenso all'interno dell'opinione pubblica in prospettiva. Ma anche alcune misure sostenute da parte di opposizione potrebbero essere mantenute. Non voglio essere pessimista ma la storia recente è purtroppo ricca di iniziative assolutamente lodevoli (vari piani di spending review che sono stati disapplicati) che non riuscivano poi a superare quello che era la dialettica e il dibattito governativo e parlamentare. Per cui io aspetterei...

— Cosa, a Suo avviso, manca nel piano? Quali sono le sue debolezze principali?

— Nel piano ci sono tante proposte che provengono dal passato perché sono delle proposte interessati, sono riforme strutturali. L'aspetto che vorrei sottolineare e che è un punto che potrebbe e dovrebbe essere sviluppato maggiormente è il recupero della produttività e di competitività, di cui il Paese ha tanto bisogno. Nell'arco di una generazione sono stati persi in modo costante e continuo i principali parametri economici all’interno dell’Ue. Da questo punto di vista sarebbe stato interessante avere degli spunti maggiori nella direzione del consolidamento, rafforzamento che aiuterà a tirare a lucido l’economia del mercato del Paese che continua ad essere l'unica ricetta di ricchezza che la comunità internazionale è stata capace di proporre fino ad oggi.

Quello che manca nel piano, ad esempio, è qualsiasi accenno alla necessità di una riforma della giustizia e manca anche la voglia di entrare con maggiore forza sulla semplificazione, quindi sulla Pubblica Amministrazione che è considerato un capitolo centrale, lo è oramai da 50 anni, ma non si riesce ancora a individuare dei meccanismi che possono superare il principio di irresponsabilità, dietro la quale la PA spesso si nasconde. E poi c'è un peso eccessivo sulle finanze pubbliche. Per favorire le imprese, gli investimenti che faranno girare l'economia servono non solo le risorse pubbliche, ma serve anche altro – serve la fiducia nella forza degli italiani, nelle qualità straordinarie di questo Paese con grande cultura di impresa, della piccola e media impresa, serve apertura verso le forze dell'economia reale che negli anni migliori ha consentito all'Italia di esprimere importanti tassi di produttività.

— I dubbi sono venuti anche al premier Giuseppe Conte, che non ha ancora deciso se Colao sarà invitato agli Stati generali in programma venerdì pomeriggio. Come spiegherebbe l’insoddisfazione del premier? Forse Conte semplicemente non vuole fare diventare Colao il “salvatore della Patria”?

— Io non credo che sia questa la lettura. Il problema è invece rappresentato dal fuoco di sbarramento che questo piano, così come in precedenza altri interventi riformistici sviluppati dagli esperti hanno incontrato da parte della politica. E quindi il problema di Conte è ancora quello di essere un leader senza un partito, per cui lui non può chiaramente fare a meno che tener presente forte e salda la sua necessità, la sua legittimità politica in quelle che sono le forze politiche che sostengono il governo, e che hanno criticato il piano Colao. Io la leggo nella direzione di voler smussare e abbassare i toni e il livello di scontro possibile all'interno della maggioranza.

— Cosa si aspetta dagli Stati Generali durante i quali Colao riferirà sul piano?

— Dagli Stati Generali mi aspetterei una grande chiarezza, perché, come dicevo, una delle debolezze del piano è che nel testo si tocca i punti importanti che però tradizionalmente sono nell'agenda della politica italiana da tanti anni. Quindi mi aspetto delle scelte precise, l'adozione politica di alcune di queste misure che poi si traducono in politiche chiare di governo, senza degli accomodamenti e senza dei compromessi evanescenti che non servono davvero a nessuno. Soprattutto mi aspetto che non ci si trovi di fronte ad un esercizio di ricerca di consenso perché questo è il momento delle decisioni. Mi aspetto che questo “grande menu”, che ci viene offerto, abbia seguito con delle scelte nette, chiare e precise che portino poi ad un'assunzione di responsabilità di chi farà queste scelte.

