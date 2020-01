Riso, dimezzamento limiti cadmio. Proposta UE preoccupa risicoltori italiani

Paradossalmente tale imposizione aumenterebbe la presenza dell’arsenico nel riso, compromettendo la qualità del prodotto e la sua sicurezza. A pagarne le conseguenze la risicoltura italiana e la tutela dei consumatori.

La proposta di Bruxelles di dimezzare la soglia di cadmio presente nel riso avrebbe un impatto negativo sulla qualità del prodotto, sull’intera filiera produttiva e sull’ambiente. A denunciarlo è l’Ente Nazionale Risi:

“L’Ente si è adoperato nel fornire ai Ministeri italiani competenti e agli stakeholder, interpellati con la consultazione, tutti gli elementi necessari a evidenziare che il dimezzamento del limite di cadmio vanificherebbe gli sforzi ed i risultati ottenuti da tutta la filiera del riso ed, in particolare dai risicoltori, atti ad assicurare i migliori standard qualitativi in grado di assicurare la massima tutela del consumatore”.

Quali sono i pericoli maggiori di tale iniziativa? Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Marco Romani, coordinatore del dipartimento di agronomia del centro ricerche sul riso dell’Ente Nazionale Risi.

– L’Unione Europea si è impegnata a dimezzare il limite del cadmio presente nel riso. Marco Romani, come commenterebbe questa notizia?

– È un’iniziativa preoccupante perché a livello italiano abbiamo il 7% di campioni di produzione nazionale che stanno nel range fra 0,10 e 0,20 microgrammi. I risicoltori italiani hanno imparato a gestire l’acqua in modo da massimizzare la sicurezza nel prodotto nei confronti dei consumatori per quello che riguarda i contenuti di arsenico e cadmio. I due contaminanti hanno un comportamento opposto nei confronti della gestione dell’acqua: il cadmio è molto solubile e assimilabile nella pianta in condizioni di asciutta nelle risaie; l’arsenico invece quando la risaia è sommersa. La gestione dell’acqua che hanno messo a punto i nostri risicoltori è quella di un compromesso che riduce entrambi i contaminanti cercando di avere una certa flessibilità nei limiti nell’uno o nell’altro.

Con il dimezzamento del limite i risicoltori sarebbero costretti ad aumentare l’utilizzo dell’acqua, a prolungare la sommersione, a non fare asciutte. Tutto ciò comporterebbe un innalzamento dell’arsenico, portando complessivamente ad una qualità peggiore del riso.

– Quali sono i rischi maggiori di questa iniziativa?

– Oltre all’innalzamento dell’arsenico vi sarebbero delle difficoltà in alcune aree della risicoltura italiana ad avere un approvvigionamento idrico che consenta di sommergere la risaia per tutto il ciclo colturale e anche nelle ultime fasi del ciclo in modo che il cadmio resti sotto lo 0,10. È una difficoltà legata alla minor piovosità, alla minor disponibilità della risorsa irrigua e contestualmente anche alla sostenibilità ambientale della risaia. Sappiamo benissimo che se gli agricoltori riescono ad asciugare in alcune fasi del ciclo colturale riescono anche a ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera. Viceversa con questa imposizione tutto si vanificherebbe e sarebbe compromessa la sostenibilità della risicoltura.

– Si tratta di un danno per il Made in Italy?

– La risicoltura dovrà perseguire le imposizioni legislative, ovviamente con maggiori difficoltà e anche con un rischio per il mantenimento di questa specificità della coltivazione del riso in cui l’Italia è leader europeo. È un grave danno per tutti.

Ora in Italia non c’è un inquinamento in atto, le acque sono pulite, i terreni hanno dei livelli di cadmio e arsenico del tutto fisiologici per i terreni agrari. Il problema è non rendere assimilabili questi contaminanti per trasferirli poi nella granella. Le tecniche agronomiche e la gestione dell’acqua svolgono un ruolo principale, noi cerchiamo di dare le giuste indicazioni. Ora viene messo tutto in discussione.

– Sperate in una risposta politica da parte dell’Italia?

– Certo! La tutela del consumatore deve considerare entrambi i contaminanti. Se vogliamo mantenere una risicoltura europea con delle qualità eccellenti speriamo di vedere un approccio olistico alla problematica.

