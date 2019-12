Esclusiva, Mario Borghezio: È una svolta storica

Mario Borghezio, storico membro della Lega Nord, ha parlato con Sputnik delle sue aspettative prima dell'apertura del Congresso della Lega.

— Considera la giornata di oggi positiva o negativa?

— È una svolta storica, e però sta a noi leghisti tenere la barra dritta, non è che sta ad altri. La Lega non è Salvini, la Lega siamo tutti noi con lui. Io vedo che questa decisione di creare un movimento con 20 regioni, non so se è casuale, ma, se voluta con questi fini, porta a un recupero del federalismo, quindi potrebbe essere una svolta, perché da un male nasce un bene, questa è la mia speranza, però dipende da noi.

— Poi ovviamente dovrebbe portare ulteriori voti?

— Si ma questa è la ragione che si dà (del cambio di statuto - ndr.), era un motivo per difendere dalla questione dei 49 milioni. Però io son convinto che ci debba essere una motivazione seriamente politica. Ed è questa, cioè, aprono la prospettiva del recupero al federalismo, e quindi ci dà la possibilità che i nuovi elettori non siano con noi per motivi semplici di semplice opportunità, dice vogliamo mandare via i vecchi scegliamo Salvini, scelgono noi perché facciamo una proposta politica federalista.

— Quindi una giornata positiva?

— Giornata che apre a delle prospettive positive, se sarà così sarà positivo.

© Sputnik . Evgeny Utkin Congresso Federale della Lega

Oggi si svolge il congresso federale della Lega. L'obiettivo è dare il via libera alla nuova versione della Lega: ci si lascerà indietro la Lega Nord, con l’indipendenza della Padania, e con un cambio dello statuto si punterà tutto sul sovranismo nazionale.

I punti di vista e le opinioni espressi nell'articolo non necessariamente coincidono con quelli di Sputnik.