Nel 2020 la situazione in Siria si è stabilizzata, ma rimane esplosiva: infatti, permangono le tensioni nel nord-est del Paese in cui continuano gli scontri tra i curdi e le truppe pro-turche e dove si acuiscono criticità di natura socio-economica e umanitaria.

Nell’intervista rilasciata a Sputnik, il viceministro russo degli Esteri Sergey Vershinin dice, che complessa permane anche la situazione in cui versano i campi degli sfollati interni, nello specifico ad al-Hawl e Rukban, i quali ricadono sotto la responsabilità del Paese occupante, ossia gli USA. Oltre alle gravi necessità umanitarie i profughi devono far fronte anche alla eventuale diffusione del coronavirus.

Nonostante l'appello sostenuto dalla Russia del Segretario Generale delle Nazioni Unite per mitigare le sanzioni unilaterali, tenendo conto della pandemia COVID-19, i Paesi occidentali non solo non hanno mitigato le pressioni esercitate sulla Siria, ma anzi incrementano di mese in mese il volume delle restrizioni imposte.

In esito ai divieti imposti ai danni della Repubblica Araba di Siria a gran parte della popolazione del Paese mancano pane e petrolio, medicinali e apparecchiature sanitarie, materiali edili, tecnologie. Alla luce della minaccia rappresentata dalle azioni punitive di Washington e Bruxelles si è arenato anche il processo di normalizzazione delle relazioni tra Damasco e gli altri Paesi arabi.

È evidente che le necessità umanitarie dei siriani vengono strumentalizzate a fini politici per creare instabilità e tensioni interne.

I siriani dovranno impegnarsi per trovare soluzioni valide per tutti i portatori di interesse. In alcuni contesti internazionali si parla già dell’adozione rapida della nuova costituzione e del mancato riconoscimento delle imminenti presidenziali siriane. Ai siriani viene di fatto negato il diritto di eleggere un proprio governo e, così facendo, si mina il funzionamento stesso delle istituzioni statali.