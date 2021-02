WhatsApp o Telegram, la lotta delle chat

Telegram è un messenger che ti consente di scambiare messaggi e file multimediali in molti formati. Il progetto è stato creato nel 2013 da Pavel Durov, il fondatore del popolare social network russo VKontakte.

Telegram ha superato per numero di download applicazioni come TikTok, Signal, Facebook, WhatsApp, Instagram e Zoom. A gennaio è stato scaricato 63 milioni di volte, 3,8 volte più spesso rispetto a gennaio 2020.

Il più grande numero di download di Telegram è stato registrato in India (24%) e Indonesia (10%).

Telegram ha iniziato a guadagnare popolarità dopo il blocco dei profili sui social network dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'annuncio del proprio accordo per gli utenti che includeva una clausola sul trasferimento dei dati personali a Facebook. WhatsApp in seguito ha posticipato l'integrazione di questo aggiornamento, poiché ha causato malcontento tra gli utenti.

Telegram anche ora offre la possibilità di eliminare automaticamente i messaggi in qualsiasi chat; nei gruppi, solo gli amministratori saranno in grado di abilitare tale funzione, emerge dal blog del servizio di messaggistica istantanea.

Sputnik Italia ha aperto un account ufficiale sul servizio di messaggistica istantanea Telegram e vi invitiamo tutti a seguirci per scoprire per primi quello che gli altri non dicono!

Seguici su @sputnikItalia