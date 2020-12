Next Generation EU: pacchetto per la ripresa dalla COVID-19

Il 18 dicembre 2020 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il Consiglio dell'Unione europea ha preparato un'infografica sul pacchetto per la ripresa dalla COVID-19. Il dispositivo da 672,5 miliardi di EUR è al centro dello sforzo straordinario per la ripresa dell'UE, Next Generation EU, lo strumento da 750 miliardi di EUR concordato dai leader dell'UE nel luglio 2020.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza aiuterà gli Stati membri ad affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19, garantendo nel contempo che le loro economie intraprendano le transizioni verde e digitale e diventino più sostenibili e resilienti.

Per ricevere il sostegno a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri devono preparare piani nazionali per la ripresa e la resilienza che definiscano il programma di riforme e investimenti fino al 2026.

Infografica del Consiglio dell'Unione europea (fonte: sito del Consiglio)