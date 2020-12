Covid-19, coordinamento UE per una vaccinazione sicura ed efficace

Le aziende farmaceutiche hanno iniziato a presentare domande di autorizzazione all'Agenzia europea per i medicinali (EMA), una condizione da rispettare per poter distribuire i vaccini sul mercato dell'UE.

Il Consiglio dell'Unione europea ha preparato un'infografica sul coordinamento dell'UE per una vaccinazione sicura ed efficace dei cittadini comunitari. Normalmente, le aziende farmaceutiche presentano all'EMA tutti i dati necessari su un vaccino alla fine del processo di sviluppo. Nel caso della COVID-19, li presentano appena sono disponibili. È il cosiddetto "esame continuo". Al momento della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio gran parte dei dati sono già stati valutati e l'EMA può formulare un parere molto più rapidamente.

Per Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Covid-19, a gennaio il rischio di una terza ondata di contagi “esiste” perché “lo dicono i dati degli ultimi giorni. La curva dei contagi, dopo le decisioni del governo di novembre, ha registrato un vistoso rallentamento ma non si è appiattita. Per questo ora sono state di nuovo adottate misure più severe, come in altri Paesi”. E questo andamento di infezioni potrebbe mettere a rischio il piano vaccini che è pronto a partire il 27 dicembre.

Infografica del Consiglio dell'Unione europea (fonte: sito del Consiglio)