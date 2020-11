Bibi a caccia alla pace

Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu è stato nominato per il premio Nobel per la pace.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Bin Zayed, sono stati nominati per il premio Nobel per la pace da Lord William David Trimble per l'accordo firmato il 15 settembre a Washington che ha aperto la porta a Israele per normalizzare i rapporti con i Paesi arabi e del Golfo.

L'accordo sono il culmine di un lento percorso di miglioramento nelle relazioni tra i Paesi, basti pensare che gli Emirati Arabi, che avevano definito Israele un "nemico" nel 1971, negli ultimi dieci anni avevano instaurato con lo Stato ebraico una cooperazione ufficiosa in alcune aree.

Gli accordi tra Israele, Emirati Arabi e Bahrein, che sono diventati i primi Stati del Golfo a normalizzare i legami con Tel Aviv, sono stati condannati dalla Turchia, dall'Iran e dall'Autorità Palestinese in quanto secondo loro minano gli sforzi per trovare una soluzione a due Stati per l'annoso conflitto israelo-palestinese.