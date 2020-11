Come comportarsi in caso di terremoto

I terremoti sono le vibrazioni della crosta terrestre provocate dei spostamenti delle masse rocciose sottosuolo. Si ritiene che la causa principale di tali spostamenti sia le forze geologiche e tettoniche globali, ma la loro natura non è attualmente del tutto chiara. La comparsa di queste forze è determinata dai cambiamenti di temperatura nei strati del nucleo della Terra. Di solito i terremoti avvengono ai margini delle placche tettoniche. Il terremoto può succedere in qualsiasi momento.

Nonostante che si siano elaborate le mappe delle zone sismiche dove il pericolo di terremoto è più probabile, gli scienziati non hanno ancora inventato un modo per prevedere con precisione il giorno e il luogo delle scosse. Ancora non sono chiari tutti i dettagli dei processi fisici legati ai terremoti e i metodi con cui sia possibile pronosticarli.

Questo significa che tutti noi rischiamo un giorno di essere colpiti da quel tipo del disastro naturale che è molto probabile in Italia siccome il territorio del paese è situato al margine di convergenza tra la placca tettonica africana e quella euroasiatica. Per poter limitare i danni causati dal terremoto bisogna sapere come comportarsi in questa situazione.

Sputnik Italia vi propone di esaminare le regole di comportamento in caso di terremoto.