Tutto quello che bisogna sapere sulla calvizie

Sulla calvizie si dicono molte cose, alcune vere altre false, perciò è utile fare chiarezza con dati esaustivi spiegati in modo chiaro e comprensibile.

Per avere un quadro completo del fenomeno è utile consultare l'infografica “La calvizie in Italia e nel resto del mondo – Tutti i numeri sulla caduta dei capelli”, ideata dal Centro Tricologico Istituto Helvetico Sanders, attivo da più di 30 anni nel settore, per fare luce sulle cause, poiché talvolta non sono descritte adeguatamente dai media, e divulgare le statistiche aggiornate sula diffusione della caduta dei capelli, molto variabile fra un Paese e l'altro.

La Top 10 riportata dall'infografica mostra le percentuali di persone calve presenti per Paese: i vetta sta la Repubblica Ceca con il 42,79% degli abitanti, seguita dalla Spagna con il 42,60%. L'Italia è al settimo posto con il 39% ma per scoprire dove ci sono meno calvi bisogna arrivare in Cina, dove solo il 20% della popolazione soffre di questo problema.

Informarsi correttamente è importante per decidere in serenità come affrontare la calvizie, senza dare retta a soluzioni miracolose o a falsi miti che persistono anche a distanza di anni.