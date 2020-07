Fasi di sviluppo e test del vaccino

Secondo il professore Guido Silvestri il vaccino contro il Covid-19 non sarà pronto per il prossimo inverno, mentre in questo momento allo studio ci sono ben 179 candidati vaccini contro Sars-CoV-2, di cui 17 gia' in fase clinica sperimentale.

Ma quanto tempo serve di solito per creare un vaccino? E quali sono le fasi principali che permettono agli scienziati di studiare bene tutti i "candidati vaccini" per poi sceglierne la versione piu' sicura e adatta? Tutte le risposte le puoi trovare nella nuova infografica di Sputnik.