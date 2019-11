Il fucile Kalashnikov: affidabilità, semplicità d'uso e potenza

È stato un militare, ingegnere e progettista sovietico, celebre per l'invenzione del fucile d'assalto AK-47.

Famoso progettista di armi russe, nato il 10 novembre del 1919, fu uno dei numerosi figli di una famiglia di contadini in Siberia. Durante la Seconda guerra mondiale Kalashnikov fu gravemente ferito in combattimento e in ospedale cominciò a creare il suo primo progetto.

Kalashnikov assunse la posizione di Capo progettista delle armi leggere per l'Unione Sovietica. Nel 1998 fu premiato con il titolo di cavaliere dell'Ordine di Sant'Andrea, il più alto titolo della Federazione Russa.

È morto a 94 anni il 23 dicembre 2013.