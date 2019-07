Mappa: ecco dove in Europa si trovano le bombe nucleari Usa B61

Questi dati assai sensibili sono stati per caso rivelati in un documento ufficiale dell'Assemblea parlamentare della Nato, che poi è stato ritoccato.

In una bozza di relazione dell'Assemblea parlamentare della Nato è stato per caso svelato il numero e la posizione delle armi nucleari degli Stati uniti in Europa, in particolare in Italia.

Nell'articolo originariamente pubblicato dal Washington Post si legge che l'arsenale nucleare degli Stati Uniti in Europa conta un totale di 150 bombe che si trovano a sei basi militari, tra cui due a nord dell'Italia. Si tratta delle basi di Aviano e Ghedi-Torre dove sono situate fino a 70 bombe nucleari all'idrogeno B61.

L'autore della pubblicazione è il senatore canadese Joseph Day, membro del Comitato per la sicurezza e difesa presso l'Assemblea parlamentare dell'Alleanza.