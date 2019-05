"Accordo del secolo": il progetto USA per risolvere il conflitto israliano-palestinese

Sui media israeliani è stato pubblicato un documento che conterrebbe estratti del progetto americano di risoluzione pacifica della situazione in Medio Oriente, il quale ha ricevuto il nome di "accordo del secolo".

Le informazioni fornite sono tratte dalla rivista israeliana Israel Hayom. Si prevede che il progetto verrà presentato ufficialmente a giugno dopo la conclusione del Ramadan, il mese sacro ai musulmani.

Il piano di risoluzione in Medio Oriente chiamato "accordo del secolo" è stato preparato dall'inizio del mandato presidenziale di Donald Trump, ma i dettagli del progetto non sono stati resi noti. Secondo i media israeliani, ciò implica la creazione di uno stato palestinese nel 90% della Cisgiordania e la divisione di Gerusalemme. I palestinesi hanno rifiutato la mediazione degli americani nel risolvere il conflitto, dopo che nel dicembre 2017 gli Stati Uniti hanno riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele.

Israele ha dichiarato Gerusalemme la sua capitale dopo la guerra di indipendenza nel 1949. Nel 1967, dopo la Guerra dei Sei Giorni, ha conquistato Gerusalemme Est unificandola con quella occidentale, senza il riconoscimento dell'ONU.