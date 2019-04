Il sistema d'arma antiaereo S-400 Triumph e l'MIM-104 Patriot

L'S-400 è in grado di colpire fino a 80 obiettivi contemporaneamente in un raggio compreso da 3 a 400 km. Il sistema radar ha una copertura di 600 km, ed attiva la risposta missilistica in 36 secondi.

È in grado non solo di lanciare in base a comandi remoti, ma anche di gestire in autonomia una rete di sistemi contraerei di vario tipo: S-400, S-300, Pantsir-S1, Tor-M1. Così riesce a integrare decine di piattaforme di lancio e centinaia di missili in un unico sistema.