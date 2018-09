Chi sono gli sportivi più pagati al mondo? La top 10 in un'infografica

Ogni anno si pubblicano dati, indiscrezioni, classifiche e comunicati a proposito di questo argomento, che attira la curiosità di tutti; cifre di questo genere, infatti, sono inimmaginabili per la maggior parte delle persone e fa sempre un certo effetto sapere quanto è importante il business nello sport.

A questo proposito, è stata appena pubblicata un'infografica, "I 10 atleti più ricchi del mondo e gli sport in cui si guadagna di più", a cura di CodiceBonus.

Le cifre riportate si riferiscono all'ultimo anno e non in assoluto, inoltre il giro d'affari delle varie discipline sportive è calcolato in base a dati ufficiali e stime diffuse da fonti autorevoli; gli stipendi medi indicati si riferiscono, in alcuni casi, a una specifica categoria, essendoci notevoli differenze a livello internazionale.

La top 10 degli atleti più ricchi

Dalla classifica si evince chiaramente che non sono i compensi dei club a fare la differenza ma le sponsorizzazioni e i guadagni derivati da eventi dall'enorme richiamo mediatico. In fondo alla top 10 ci sono atleti che rappresentano gli sport più seguiti negli Usa, ovvero Matthew Stafford e Matt Ryan (football americano), che hanno guadagnato rispettivamente 59,5 milioni di dollari e 67,3 milioni, mentre Stephen Curry (basket) ha raggiunto quota 76,9 milioni di dollari.

Un campione celeberrimo come Roger Federer, che ha guadagnato 77,2 milioni di dollari lo scorso anno (prevalentemente dalla partnership con brand come Rolex e Barilla, fra gli altri) é in settima posizione, surclassato da LeBron James, a quota 85,5 milioni, e da Neymar, che ha raggiunto i 90 milioni di dollari.

Il podio riserva qualche sorpresa, perché se Ronaldo è al terzo posto (108 milioni di dollari), preceduto da un'altra stella del calcio, Messi, che ha totalizzato 111 milioni, in vetta c'è il pugile Floyd Mayweather, il quale ha chiuso la carriera con il match contro Conor McGregor (anche lui nella top 10) arrivando alla cifra record di 285 milioni di dollari, un distacco notevole dalla seconda posizione.

È stato proprio l'ultimo match a contribuire al record, poiché é stato un evento di enorme richiamo. Tra l'altro, questo primato travalica i confini dello sport, poiché nel 2018 Mayweather è più ricco persino di George Clooney, che ha guadagnato 239 milioni di dollari.

Quali sono gli sport più remunerativi?

La classifica degli sport in cui gira più denaro è sensibilmente diversa, poiché il primo posto è occupato dal golf, il cui giro d'affari è stimato intorno ai 70 miliardi di dollari, il secondo dal calcio, considerando che i giocatori della Premier League britannica guadagnano 3 milioni di dollari l'anno e il giro d'affari è di 24 miliardi e 600 milioni di dollari.

In questo caso non è semplice stabilire quali siano le discipline in cui gli atleti guadagnano di più, perché, ad esempio, nel tennis il business ammonta a 5 miliardi e 600 milioni negli Usa, ma i compensi dei tennisti, esclusi i grandi campioni, non sono altissimi (64.167$ negli Usa).

Quel che è certo è che una classifica di questo tipo è destinata a cambiare anno dopo anno, in base ai successi degli atleti di maggiore talento e agli investimenti degli sponsor.

