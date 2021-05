Miss Universo 2021: i più stravaganti abiti nazionali presentati dalle ragazze dai diversi paesi

Negli USA attualmente è in corso Miss Universo 2021, uno dei più prestigiosi concorsi di bellezza al mondo. Nell'ambito dell'evento le regine di bellezza di diversi Paesi di tutto il pianeta hanno presentato gli abiti nazionali che rispecchiano le particolarità storiche e culturali delle loro nazioni d'origine.

Negli USA si svolge Miss Universo 2021, il concorso che attira le più belle ragazze di tutto il mondo. L'anno scorso l'evento è stato sospeso per la pandemia di coronavirus e quest'anno le partecipanti sono costrette a rispettare rigide misure anti-contagio.

Tuttavia le regine di bellezza stimate da tutto il mondo sono giunte in Florida e sono già riuscite a partecipare al National Costume Show, la sfilata con l’abito nazionale. Nell'ambito della competizione le partecipanti hanno presentato i vestiti ispirati dai colori e tradizioni dei loro Paesi d'origine.

Alcune ragazze hanno usato la passerella del concorso per far sentire a tutto il mondo la voce della protesta nazionale. Ecco cosa ha fatto la modella di Singapore Bernadette Belle Ong, apparsa alla competizione in un abito con la scritta "Stop Asian Hate". Il vestito della ragazza fa riferimento agli attacchi nei confronti di asiatici e asio-americani causati dalla diffusione del Covid.

Sputnik Italia vi invita ad apprezzare gli abiti più noti e interessanti presentati nel corso del National Costume Show.