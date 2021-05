I fatti della settimana in 20 fotografie

Questa settimana gli scontri a Gerusalemme Est hanno portato alla più acuta escalation delle tensioni tra Israele e palestinesi nella Striscia di Gaza negli ultimi anni. La situazione si è aggravata la notte dell'11 maggio. Da un lato, la parte ebraica della città celebrava il giorno di Gerusalemme, il giorno in cui la città fu unilateralmente proclamata capitale di Israele, d'altro, nella parte araba della città sono iniziate rivolte e scontri con la polizia.

Il 9 maggio sulla Piazza Rossa di Mosca ha avuto luogo l'annuale parata in onore del 76° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica, ovvero la Seconda guerra mondiale. Il presidente russo ha tenuto il tradizionale discorso in occasione della parata del Giorno della Vittoria.

La tensione è rimasta alta in Colombia, dopo oltre 15 giorni di violenti scontri durante lo sciopero nazionale in tutto il Paese. I colombiani protestano contro il governo del presidente Ivan Duque. Le persone protestano inoltre per chiedere azioni del governo per combattere la povertà, la violenza della polizia e le disuguaglianze nei sistemi sanitari e educativi.

11 maggio la Regina si è svolto la cerimonia di inaugurazione del Parlamento, che quest'anno è stata celebrata in formato ridotto per l'emergenza Covid-19. È stata la sua prima apparizione in pubblico dalla morte del principe Filippo.