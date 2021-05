La terapia dello sterco di mucca o come proteggersi dal COVID

Alcuni indiani usano lo sterco di vacca nel cosiddetto "terapia dello sterco di vacca", sicuri che questo rafforzerà la loro immunità per proteggersi dal COVID-19.

Gli indiani visitano settimanalmente rifugi per mucche per rivestire i loro corpi di sterco di vacca e urina, sperando che aumenti la loro immunità contro il coronavirus. Con il recente aumento dei casi COVID-19 nel Paese, l’uso di sterco e urina di mucca si è diffuso in tutta la nazione.

I medici indiani mettono in guardia contro la pratica dell'uso di sterco di vacca nella convinzione che scongiurerà COVID-19, dicendo che questi metodi non sono scientificamente provati e questo può effettivamente portare a molte altre malattie.

Non è la prima volta che accade qualcosa di simile: nel marzo 2020, diversi attivisti indù in India hanno ospitato una festa che beveva urina di mucca, così come alcuni membri del partito nazionalista indù del primo ministro Narendra Modi sostenendo che l'urina e lo sterco di mucca possono prevenire e curare il COVID-19.