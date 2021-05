La celebrazione del Giorno della Vittoria in Europa

L'evento gioioso e tanto atteso ha indotto numerose celebrazioni spontanee nella maggior parte dell'Europa, del Nord America e di altri continenti. Centinaia di migliaia di persone hanno riempito le strade di New York, Londra e Parigi: cantavano, ballavano ed esultavano.

L'allora premier britannico Winston Churchill ha parlato da un balcone a Whitehall: "Il Signore vi benedica tutti. Questa è la vostra vittoria! Questa è la vittoria della bandiera della libertà in ogni Paese. Nella nostra lunga storia, non abbiamo mai visto un giorno più grande di oggi."

I francesi, che hanno appreso dal discorso del generale de Gaulle la firma della resa delle truppe di Hitler, hanno riempito le strade parigine, si sono rallegrati ed hanno festeggiato.

Tuttavia, poiché la guerra con il Giappone era ancora in corso, alcuni capi di Stato, tra cui il presidente degli Stati Uniti Harry Truman, erano rimasti tiepidi nei confronti delle celebrazioni. Annunciando la resa dei nazisti, Truman disse: "La nostra vittoria è solo metà della battaglia".

Come noto, l'atto di resa incondizionata è stato firmato per la prima volta la notte del 7 maggio nella città francese di Reims in inglese e tedesco (l'Unione Sovietica era rappresentata dal generale Ivan Susloparov). La località e il formato non erano graditi a Stalin, in quanto appariva come se agli alleati fosse stato assegnato il ruolo chiave nella vittoria. C'è stata la richiesta di firmare nuovamente il documento a Berlino, che è stata espugnata dall'Armata Rossa. Georgy Zhukov è stato nominato rappresentante del comando supremo dell'Unione Sovietica. Per la seconda volta l'Atto di resa è stato firmato l'8 maggio alle 22.43, quando a Mosca erano le 00.43 del giorno successivo.