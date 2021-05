"Vi assomigliamo": ritratti degli abitanti dello zoo di Mosca

Il fotografo Mikhail Kirakosyan è riuscito a cogliere un momento di un vivido umore emotivo degli animali.

Il fotografo ha mostrato che gli animali hanno molto in comune con gli esseri umani nelle espressioni facciali, nel comportamento e nei sentimenti.

Il network di gallerie internazionali Lumas ha firmato un contratto esclusivo per l'esposizione e la vendita di un lotto limitato di opere del fotografo russo Mikhail Kirakosyan. Le foto sono disponibili per l'acquisto online sul sito web della galleria e nei siti di venti città: New York, Toronto, Vienna, Londra e molte altre città in Europa e negli Stati Uniti.