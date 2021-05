4 maggio 1966: come la Fiat ha influenzato la produzione di automobili in URSS

Era il 4 maggio del 1966 quando il Cremlino scelse la casa automobilistica torinese per aprire lo stabilimento di Togliatti.

La decisione venne sancita dalla firma del protocollo di "Collaborazione nel settore della progettazione di una autovettura e del progetto e della costruzione di una fabbrica automobilistica nel territorio dell'URSS".

Il Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica arrivò a questa decisione dopo aver analizzato ben 54 differenti progetti. A vincere la sfida fu la Fiat che "conquistò" i russi, nella fattispecie l'allora segretario generale Nikita Kruschev, durante l'Esposizione Italiana del 1962 a Mosca. Erano gli anni del boom economico e della motorizzazione di massa dell'Italia ed il modello di produzione della Fiat parve la soluzione ideale agli occhi dei sovietici.

Il 20 luglio 1966 fu adottata una risoluzione sulla costruzione di uno stabilimento automobilistico con una capacità di produzione di 600mila auto all'anno nella città di Togliatti. La costruzione dello stabilimento automobilistico del VAZ (acronimo in russo di Stabilimento Automobilistico del Volga) è iniziata nel gennaio 1967. In questa occasione arrivarono ​ottomila giovani specialisti e operai ​​a Togliatti.

Parallelamente alla costruzione, gli ingegneri della Fiat stavano finalizzando il progetto tecnico dello stabilimento. Secondo l'accordo, la società aveva trasferito i diritti sulla produzione di due modelli di automobili all'URSS. Il modello base fu la Fiat 124, presentata per la prima volta a Parigi nella primavera del 1966 e successivamente riconosciuta come "auto dell'anno" in Europa. La seconda fu la Fiat 124S.

Stiamo parlando della Fiat 124 che, sottoposta ad adeguato restyling in funzione delle particolarità climatiche e stradali russe, divenne la Zhiguli, simbolo della motorizzazione di massa nell'URSS.

In totale, più di 15 milioni di Zhiguli furono prodotte nell'URSS/Russia (circa 4 milioni rappresentavano il modello 2106).

Il punto finale è stato fissato il 17 settembre 2012 dalla sospensione dell'ultimo modello classico VAZ-2104.