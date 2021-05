Bellezza sfuggente, scopriamo Civita di Bagnoregio

I posti la cui bellezza non è eterna, che rischiano di scomparire dalla terra nel prossimo futuro, attirano con la loro atmosfera particolare tanti turisti offrendogli la possibilità di godersi la magia del momento.

Uno di questi posti è il piccolo borgo che si trova nell’alto Lazio, al confine con l’Umbria. Si tratta di Civita di Bagnoregio, conosciuta anche come "la città che muore" siccome il colle, sulla cima del quale è situato il borgo, si sta sgretolando ogni giorno a causa della costante erosione sotto l'influenza di forti venti.

L'accesso alla città è consentito solo attraverso uno stretto ponte pedonale, l'unico passaggio che collega il borgo alla "terraferma". Avendo attraversato il ponte, il visitatore si trova in un luogo veramente magico, sospeso nello spazio e nel tempo.

La città conta solo 11 abitanti ma d'estate ci vengono in cerca d'ispirazione artisti e vacanzieri stranieri. La città è talmente fragile che richiede l'accesso controllato dei turisti per non distruggere il bilancio delle strutture cittadine e non causarne il crollo.

Sputnik Italia vi invita a scoprire questo fantastico borgo dalle origini etrusche che non è praticamente cambiato dal Medoevo.