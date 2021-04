Le foto veramente esplosive: cosa sono disposti a fare i turisti durante le eruzioni vulcaniche

Nel mondo di oggi la passione per i social è diventata veramente maniacale: spesso le persone viaggiano non per godersi le meraviglie della natura dei posti lontani oppure conoscere la cultura diversa, ora la cosa più importante di qualsiasi viaggio è fare una foto che possa suscitare l'interesse e l'invidia dei follower.

"Se non hai fatto una foto, significa che non hai visitato quel posto", è il motto di maggioranza dei turisti che spesso sono pronti a sottoporre la loro vita a qualsiasi rischio per fare uno scatto con cui possano destare scalpore nel loro profilo sui social.

Alcuni turisti scelgono per il loro viaggio le destinazioni rischiose per mettere alla prova i nervi e crearsi l'immagine di una persona intrepida. Il desiderio delle avventure spinge la gente a viaggiare per esempio nelle aree delle eruzioni vulcaniche. La voglia di creare una foto spettacolare fa le persone avvicinarsi alla distanza minima dei flussi della lava.

Proprio quello fanno i protagonisti delle immagini che vi invitiamo a guardare. Le foto che fanno mozzare il fiato mostrano i turisti sullo sfondo del vulcano in eruzione. Però vogliamo ricordare a tutti gli avventuristi che la vita è più preziosa di qualsiasi foto.