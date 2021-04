India: punti di cremazione improvvisati per i corpi infetti da COVID

La nuova ondata pandemica che sta colpendo l'India sta mettendo in crisi il sistema sanitario di Nuova Delhi, con gli ospedali del Paese che sono in molti casi al collasso.

​Gli ospedali sono quasi al collasso a causa della terza ondata e si moltiplicano gli appelli per le scorte di ossigeno, sempre più difficili da trovare. Il tragico aumento dei decessi sta mettendo a dura prova gli obitori e la capacità di sepolture.

Le immagini shock delle pire date alle fiamme in luoghi improvvisati sono state diffuse sui social e dalle principali agenzie d'informazione.

Oltre un milione di infezioni in pochi giorni, con livello di contagi che da quattro supera i 300 mila contagi giornalieri. Drammatico l'aumento dei morti di Covid-19 nella capitale Nuova Delhi, dove si stima avvenga un decesso per covid ogni 4 minuti. Caos negli obitori per l'elevato numero dei morti, tanto che i corpi vengono cremati in massa o addirittura bruciati per le strade.