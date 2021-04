Riaperture graduali in Italia: ristoranti, cinema, teatri, sale concerto e live club

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto anti-Covid, che sarà valido dal 26 aprile al 31 luglio. La nuova legge prevede il ripristino delle zone gialle e l'arrivo del green pass per gli spostamenti tra le Regioni.

Durante la conferenza stampa del 16 aprile, presieduta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro della salute Speranza, il premier ha annunciato la riapertura graduale delle attività a partire dal 26 aprile:

dal 26 aprile torneranno le zone gialle, dando la precedenza alle attività all’aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all’aperto a pranzo e a cena,

dal 1 giugno i ristoranti potranno riaprire anche al chiuso solo a pranzo,

in zona gialla riaprono automaticamente i musei, mentre teatri, cinema e spettacoli potranno riaprire con misure di limitazione di capienza stabilite dal Comitato tecnico scientifico,

dal 15 maggio riaprirà l’attività delle piscine solo all’aperto,

dal 1 giugno riapriranno le palestre. A seguire fiere e congressi, stabilimenti termali e parchi tematici.

In zona gialla e arancione vengono permesse visite ad amici o parenti in una abitazione privata per un massimo di quattro persone.

Resta tuttavia il coprifuoco dalle 22 alle 5, anche nelle Regioni a più basso rischio.