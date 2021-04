I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata alle immagini più significative e accattivanti scattate in tutto il mondo.

Nel corso della settimana passata il mondo ha continuato a combattere contro le conseguenze del Covid 19. Mentre alcuni paesi hanno quasi superato la pandemia e pian piano cominciano a riprendere la vita post-Covid, altre parti del mondo si trovano nel mezzo della terza ondata con continua crescita dei contagi tra la popolazione.

Uno dei paesi che hanno già iniziato a intraprendere la strada delle riaperture è Israele dove la maggior parte della popolazione ha ricevuto almeno una dose del vaccino. Grazie all'ampio programma della vaccinazione Israele ha ottenuto la possibilità di organizzare grandi festeggiamenti all'aperto con poche restrizioni in occasione del Giorno dell'Indipendenza.

La situazione è contraria in India dove per il secondo giorno consecutivo si registra il record mondiale di nuovi casi di coronavirus . Gli ospedali del paese sono al collasso: sei strutture di New Delhi hanno finito le scorte d'ossigeno.

In Italia la campagna vaccinale, dopo gli ostacoli e i rallentamenti iniziali, potrebbe essere arrivata ad una svolta. Il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ha comunicato che l'Italia ha appena toccato un nuovo record di vaccinazioni giornaliere: 380 mila dosi.

Uno degli eventi principali della settimana passata è stato il summit sul clima, proposto dall'amministrazione statunitense, che si è svolto nel formato di videoconferenza dal 22 al 23 aprile. Come riportato dalla Casa Bianca, il presidente americano Joe Biden ha invitato i leader di oltre 40 Paesi a prendervi parte.

Per ricordare altri eventi importanti avvenuti nel corso degli ultimi sette giorni vi invitiamo a guardare la galleria fotografica.