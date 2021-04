Giornata della Terra 2021, Guterres: "l'anno dell'azione" per evitare il disastro climatico

L’Istituzione della Giornata mondiale della Terra si deve a John McConnell, un attivista per la pace che si era interessato anche all’ecologia. Nell’ottobre del 1969, durante la Conferenza dell’UNESCO a San Francisco, McConnell propose una giornata per celebrare la vita e la bellezza della Terra e per promuovere la pace. Per lui la celebrazione della vita sulla Terra significava anche mettere in guardia tutti gli uomini sulla necessità di preservare e rinnovare gli equilibri ecologici minacciati, dai quali dipende tutta la vita sul pianeta.

La proposta ottenne un forte sostegno e fu seguita dal festeggiamento del “Giorno della Terra” della città di San Francisco.

Ai consueti eventi in tutto il mondo organizzati da associazioni nazionali e coordinati dalla ong statunitense earthday.org, si affianca un summit virtuale sul clima, indetto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Al summit partecipano 40 tra capi di Stato e di governo, inviati speciali delle Nazioni Unite, capi di aziende e rappresentanti di organizzazioni a difesa del pianeta; anche Papa Francesco interverrà all'incontro online.

Ad aprire la giornata d'incontri sono stati il presidente Biden e la sue vice Kamala Harris.

Interverrà anche Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, che in un precedente videomessaggio aveva dichiarato che il 2021 "dovrà essere l'anno dell'azione" per evitare il disastro climatico.