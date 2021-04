Grelka Fest: sciatori e snowboarder russi partecipano al festival in costume da bagno

Al festival Grelka Fest a Kuzbass, hanno stabilito un nuovo record per la discesa collettiva dalla montagna.

Nella stazione sciistica di Sheregesh si è tenuta la quinta edizione del festival Grelka Fest. Quest'anno i partecipanti del festival venivano solo dalle regioni russe. Molti hanno visitato Sheregesh per la prima volta. La registrazione per la discesa in costume da bagno era contactless.

"Vediamo come i partecipanti abbiano sentito la mancanza di tali eventi. Ciò è confermato dal numero dei partecipanti", afferma Nikita Girin, direttore del Grelka Fest.

Gli organizzatori hanno definito la discesa collettiva e il festival come un grande evento, perché un anno fa il Grelka Fest ha dovuto essere annullato a causa della pandemia. Il record precedente è stato registrato nell'aprile 2019. 1.761 persone hanno preso parte alla discesa.