I fatti della settimana in 20 fotografie

Nella giornata di ieri la Casa Bianca ha annunciato una nuova tornata di sanzioni antirusse contro 32 tra enti e individui per la presunta interferenza di Mosca nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 e il presunto caso di cyberattacco SolarWinds.

L'11 settembre 2021 la Nato avrà ritirato tutte le sue truppe in Afghanistan. Una data emblematica annunciata dal presidente Usa Joe Biden che, dopo vent'anni di guerra al terrore, ritiene esaurita la missione militare internazionale di pacificazione. Il disimpegno delle truppe riguarderà anche l'Italia che ha partecipato attivamente all'intervento Nato, sostenendo un costo per le spese militari di circa 8,5 miliardi di euro.

L'EMA ha confermato i possibili legami, seppur rari, tra vaccino e trombosi ma ha ribadito che i benefici sono comunque superiori ai rischi. Il regolatore ritiene necessario aggiungere una rara probabilità di tali complicazioni all'elenco degli effetti collaterali di questo vaccino. Allo stesso tempo, gli esperti non sono ancora stati in grado di confermare alcun fattore di rischio specifico associato ad AstraZeneca e la trombosi. È noto solo che la maggior parte dei casi già segnalati si è verificata in donne di età inferiore ai 60 anni entro due settimane dalla vaccinazione.

È allerta in tutto il mondo arabo per evitare che l’inizio del Ramadan coincida con una nuova impennata dei contagi da Covid. Per il secondo anno consecutivo, quindi, le celebrazioni per il mese sacro dei musulmani saranno all’insegna delle restrizioni.

E non è tutto ciò che è accaduto questa settimana! Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie!