Notre-Dame, a che punto è il restauro dopo il devastante incendio del 15 aprile 2019

In questi anni si è proceduto principalmente alla messa in sicurezza della cattedrale, mentre i lavori di restauro veri e propri non sono ancora cominciati e probabilmente non inizieranno prima del 2022.

Il presidente francese Emmanuel Macron aveva promesso che il restauro della cattedrale, uno dei monumenti più importanti della Francia, si sarebbe concluso entro il 2024, anno in cui Parigi ospiterà i Giochi Olimpici.

Il rogo del 19 aprile

Alle 18.50 del 15 aprile 2019 nella Cattedrale di Notre Dame, a Parigi, si è verificato un grave incendio, scoppiato dalle impalcature erette sopra il tetto della chiesa per dei lavori di restauro.

In seguito al rogo, la simbolica struttura è rimasta gravemente danneggiata, con la guglia e il tetto che sono crollati.

L'Arcivescovo di Parigi Michel Aupetit aveva riferito che per il restauro della cattedrale di Notre-Dame rimasta gravemente danneggiata in un incendio sono stati raccolti 380 milioni di euro di fondi.