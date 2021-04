Oscar, le dive dell'età d'oro di Hollywood sul tappeto rosso

La notte degli Oscar 2021 si terrà domenica 25 aprile con una cerimonia in presenza e prevederà una serie di dirette in streaming da più parti del paese e del mondo.

Stanno arrivando, ma un po’ più tardi del solito: i primi Oscar dell’era Covid sono attesi per il 25 aprile. La grande serata non sarà quindi come di consueto a febbraio.

L’appuntamento è slittato, nella storia, solo altre tre volte: nel 1938 in occasione dell’inondazione di Los Angeles; 30 anni dopo, in seguito all’assassinio di Martin Luther King e nel 1981 con il tentato omicidio a Ronald Reagan.

Lo spostamento è stato deciso per dare una risposta alla crisi del settore cinematografico causata dalla pandemia da Coronavirus e quindi assicurare più tempo ai film per uscire.

Mentre aspettiamo la notte degli Oscar che vuole mantenere alto l'allure e il glamour che da sempre la contraddistinguono, facendoci sognare anche quest’anno non solo con le celebrity più amate del momento, ma anche con i loro abiti mozzafiato degni di una sfilata di haute couture, possiamo ricordare i vestiti leggendari delle grandi dive di Old Hollywood sul tappeto rosso degli Oscar!