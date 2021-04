Pizza, gelato e insalata coltivata: cosa mangiano gli astronauti a bordo della ISS?

Gli astronauti, fondamentalmente, fanno la stessa cosa, come le persone sulla terra, quando vanno nello spazio: alcuni cibi possono essere mangiati nelle loro forme naturali. Alimenti, come i primi, richiedono invece l'aggiunta d'acqua e vanno riscaldati in quanto già precotti.

Naturalmente, nella stazione spaziale c'è un forno per riscaldare il cibo per gli astronauti alla giusta temperatura. Per molti anni non ci sono stati frigoriferi, quindi gli alimenti spaziali dovevano essere conservati e preparati correttamente per evitare deterioramenti, specialmente nelle missioni più lunghe.

A 400 chilometri sopra la Terra, la gravità è estremamente bassa. Per evitare che qualcosa voli via, le cose sono fissate a magneti sui vassoi per alimenti.

Un altro motivo per un imballaggio accurato è evitare le briciole. Una colazione comprende uova, pancetta, pane tostato e caffè. Un'opzione per il pranzo include pollo fritto e formaggio, mais, pesche e mandorle. Se un astronauta vuole alcuni pasti extra, sale o pepe sono disponibili in forma liquida.