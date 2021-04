I fatti della settimana in 20 fotografie

È passata un'altra settimana e vi invitiamo a dare un'occhiata alle immagini più significative e accattivanti scattate in tutto il mondo.

Questa settimana in Italia ci sono state manifestazioni contro le chiusure. In piazza e lungo le autostrade italiane hanno protestato gli ambulanti, i commercianti ed i ristoratori. Pur riconoscendo che le proteste "sono alimentate dalla situazione estremamente delicata per il Paese" il Ministro dell'Interno ha duramente stigmatizzato l'accaduto.

Venerdì 9 aprile il principe Filippo, marito della regina del Regno Unito Elisabetta II, è morto all'età di 99 anni. Il duca di Edimburgo, che avrebbe dovuto festeggiare il suo centesimo compleanno il 10 giugno, non si sentiva bene da tempo, hanno detto ai media fonti reali.

Il nuovo rover della NASA, Perseverance, dopo l'atterraggio su Marte il 18 febbraio, ha fornito immagini affascinanti della superficie marziana.

E non è tutto ciò che è accaduto questa settimana! Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie!