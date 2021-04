Pasqua 2021, ecco come si festeggia in Italia e nel mondo

Per il secondo anno consecutivo, la liturgia papale è stata molto più breve del solito, a causa della pandemia Covid-19. Alla Santa Messa hanno partecipato soltanto i cardinali, i superiori della Segreteria di Stato vaticana e un limitato numero di fedeli, scrive il sito ufficiale della Santa Sede.

Meno 200 milioni di euro di incassi a Roma, 50 milioni di perdite a Milano. È il bilancio della Pasqua in rosso per le città d’arte italiane che anche quest’anno rimarranno deserte per colpa della pandemia.

A raccontare la crisi che affligge il settore dell’accoglienza è un’indagine del Codacons. In questo periodo la Capitale si sarebbe preparata ad ospitare quasi un milione di turisti: 950mila in media i visitatori attesi per Pasqua. Oggi, invece, le strade sono vuote. Stesso discorso per Milano, capitale economica della Penisola, simbolo dell’industria del fashion e del design, che fino al 2019 aveva fatto registrare un vero e proprio boom di turisti. Ma non sono soltanto le città d’arte a soffrire. Località simbolo del Bel Paese, come la Sicilia o la Costiera Amalfitana, tradizionalmente prese d’assalto per le città pasquali rimarranno vuote.

Mentre chi ha potuto imbarcarsi su di un aereo per andarsi a prendere il sole all’estero nei Paesi cosiddetti aperti, senza rischiare nulla, in Italia chi ha preso la tintarella in spiaggia si è beccato 400 euro di multa. Questa la fotografia dell’Italia nei giorni di Pasqua come stabiliscono le norme e le disposizioni fornite dal Governo. Il Ministero dell’Interno informa che nella giornata del 3 aprile hanno effettuato controlli su 111.202 persone, ne hanno sanzionate 2.643 e 12 sono state anche denunciate.