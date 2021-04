Allunga la mano e accarezza una balena: il boom turistico in Messico

Ci sono molte meravigliose cose da fare per i turisti, per esempio nella penisola di Baja California è possibile accarezzare le balene grigie.

I turisti che si recano in Messico hanno l'opportunità di passare il tempo con balene mentre la pandemia di COVID-19 si attenua. Le balene grigie migrano ogni anno dall'Alaska. Ogni anno le balene nuotano nella baia a largo della penisola dalle fredde acque dell'Artico per produrre e allevare prole nelle acque calde e calme del posto.

I visitatori della penisola messicana della Baja California hanno l'opportunità unica di interagire con le balene.

Ogni gruppo di turisti è accompagnato da una guida che controlla attentamente che le balene non mettano in pericolo i turisti, i quali, a loro volta non devono violare le regole per comunicare con queste balene uniche nel suo genere.