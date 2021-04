I fatti della settimana in 20 fotografie

Questa settimana la nave da cargo Ever Given, che si è arenata lungo il Canale di Suez lo scorso 23 marzo, con il suo enorme scafo che ha completamente bloccato il passaggio, causando l'accumulo di centinaia di navi alle due estremità del canale, è stata finalmente liberata con successo. Nonostante le operazioni per la liberazione della nave siano durate circa una settimana, si stima che il commercio mondiale potrebbe richiedere circa sei mesi per tornare alla normalità in seguito ai gravi ritardi provocati dal blocco. L'autorità statale egiziana del Canale di Suez ha dichiarato mercoledì che il costo totale del blocco del traffico marittimo attraverso la fondamentale arteria potrebbe raggiungere la vertiginosa cifra di $1 miliardo.

Il 30 marzo i Carabinieri del Ros hanno fatto scattare le manette per i due uomini, che sarebbero accusati di spionaggio e rivelazione di segreto. Si tratta di un ufficiale della Marina militare italiana e un funzionario dell'Ufficio dell'Addetto militare presso l'ambasciata della Russia a Roma. Martedì sera i sospettati sono stati sorpresi in flagranza di reato dopo il passaggio di documentazione classificata da parte dell'ufficiale italiano, per il quale è scattato l'arresto, in cambio di una somma di denaro, che sarebbe pari a 5.000 euro. I due sono indagati e accusati di reati di spionaggio e rivelazione di segreto.

Il 31 marzo la Farnesina ha convocato l'Ambasciatore russo per dei chiarimenti, e poco dopo ha dichiarato personae non gratae due dipendenti dell'ufficio dell'addetto militare presso l'ambasciata russa a Roma, che sono stati espulsi.

E non è tutto ciò che è accaduto questa settimana! Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie!