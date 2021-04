Pesce d'aprile 2021, scherzano anche i politici: ecco le foto più divertenti

Il pesce d'aprile indica una tradizione, seguita in diversi paesi del mondo, che consiste nella realizzazione di scherzi da mettere in atto il 1º aprile. Gli scherzi possono essere di varia natura, anche molto sofisticati e hanno sostanzialmente lo scopo bonario di burlarsi delle "vittime" di tali scherzi.

Uno dei pesci più celebri mai ideati è quello del primo aprile del 1957, quando la BBC mandò in onda un reportage sulla raccolta degli spaghetti cresciuti sugli alberi in Svizzera. Il giorno dopo centinaia di spettatori telefonarono all'emittente per chiedere come possono coltivare il loro albero di pasta a casa e la BBC rispose: "Mettete una manciata di spaghetti in una lattina di sugo e incrociate le dita".

Ma scherzano anche i politici! Nel 2018 il Parlamento europeo con l’account Europarl Uk ha lanciato la notizia: «Tutti i passaporti europei diventeranno blu scuri». Proprio il colore che il Regno Unito ha scelto per i suoi documenti di viaggio nell’era post-Brexit.

