Le città sommerse più spettacolari del mondo secondo Heritage daily

Oltre alla mitica Atlantide, che secondo la leggenda sarebbe sprofondata per opera di Poseidone, molte vere città dell'antichità sono finite effettivamente sott'acqua. Gli autori della rivista archeologica Heritage Daily hanno nominato quelle che sono secondo loro le città e i luoghi storici sommersi più interessanti.

Tra le città incluse nella lista c'è anche una che si trova in Italia: si tratta della città romana di Baia, in provincia di Napoli. Nell'epoca antica si trattava di un luogo di riposo e di villeggiatura per i ricchi romani. In seguito al fenomeno di bradisismo di origine vulcanica che ha causato l'abbassamento del suolo la città è rimasta inghiottita dal mare.

Ora i resti dell'antico insediamento romano rappresentano un grande valore storico costituendo un intero complesso museale subacqueo. Ad una profondità di circa 5–7 metri sotto il livello del mare si sono conservati tanti oggetti archeologici tra cui mosaici, colonnati e rovine di edifici con anfore, vasi e statue romane. Per godersi tutta questa magnificità si può fare lo snorkeling oppure immergersi con le bombole.

Luoghi simili possono essere trovati lungo tutta la costa Mediterranea: nella lista di Heritage Daily sono incluse anche la città sommersa di Kekova in Turchia, l'antico villaggio di Atlit Yam in Israele, la città di Pavlopetri in Grecia e quella di Olous in Creta.

Vi invitiamo a guardare le immagini spettacolari che mostrano i luoghi storici nascosti dai nostri occhi sotto l'acqua.