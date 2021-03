Riapertura del Canale di Suez si avvicina: com'è stata liberata la nave da cargo Ever Given

© Sputnik . Press service of the Suez Canal

La Ever Given è stata "riorientata per l'80% nella giusta direzione" ha reso noto in un comunicato il direttore dell'Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie