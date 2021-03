L'Ora della Terra: luci spente per l'ambiente

Ieri le persone del tutto il mondo hanno passato un'ora nel buio partecipando all'iniziativa "L'Ora della Terra", lanciata dal WWF per attirare l'attenzione pubblica al problema dell'emergenza climatica. Anche l'illuminazione dei principali monumenti delle diverse città mondiali è stata spenta per un'ora.

Il 27 marzo alle 20.30 in tutto il mondo è calato il buio per un'ora. Non si tratta di una tendenza: molte persone hanno spento le luci nelle loro case decidendo di aderire all'iniziativa "L'Ora della Terra", lanciata dal WWF per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dell'emergenza climatica.

L'evento si svolge ogni anno a partire dal 2007. Per la prima volta "L'Ora della Terra" è stata organizzata in Australia ed ha coinvolto 2,2 milioni di persone. Poi l'iniziativa si è diffusa in tutto il pianeta e ora ci partecipano non solo singole persone, ma anche grandi organizzazioni e intere città.

L'Ora della Terra ha come scopo principale quello di attirare l'opinione pubblica alla necessità di intervenire sui cambiamenti climatici cercando di ridurre il consumo elettrico. L'iniziativa invita le persone di eseguire un gesto semplice: spegnere le luce per un'ora per contribuire al risparmio energetico.

Nell'ambito dell'evento è stata spenta l'illuminazione dei monumenti principali in molte città di tutto il mondo. Vi invitiamo a guardare le foto che mostrano i posti più famosi del pianeta a luci spente.