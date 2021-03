UNESCO: prodotti iscritti nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale

Tuttavia, anche i costumi, le feste, le tradizioni culturali e persino il cibo sono protetti da questa organizzazione. Il fotoritocco di oggi è dedicato ai prodotti e ai piatti inseriti nella Lista dei Capolavori del Patrimonio Culturale Orale e Immateriale dell'Umanità. Nella foto puoi vedere i piatti e le bevande che sono inclusi in questa lista.

Per esempio, la tradizione di cuocere pan di zenzero per le feste può essere vantata da diversi Paesi europei, tuttavia, solo i licitari cotti nel nord della Croazia hanno avuto l'onore di essere inclusi nella lista dell'UNESCO. Il Messico è un altro Paese la cui cucina "nella sua interezza" è stata inclusa nella lista dell'UNESCO.

La dieta mediterranea è stata dichiarata patrimonio culturale dell'UNESCO. Il kimchi è stato rappresentato nella lista dell'UNESCO di entrambe Coree. Il lavash armeno è stato dichiarato parte del patrimonio immateriale dell'umanità, che differisce da tutti gli altri in quanto ha una forma ovale allungata. In secondo luogo, l'elenco includeva la cultura della produzione delle torte di pane in Azerbaigian, Iran, Kazakistan, Kirghizistan e Turchia.