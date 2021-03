I fatti della settimana in 20 fotografie

Questa settimana il cargo battente bandiera di Panama Ever Given, lungo 400 metri e con una capacità di carico di 224mila tonnellate, stava viaggiando dalla Malesia verso Paesi Bassi quando si è arenato nel Canale di Suez, bloccando il traffico sulla corsia marittima in quello che in breve tempo si è trasformato in uno dei più grandi ingorghi degli ultimi decenni.

Prosegue con colpi bassi la guerra dei vaccini tra Londra e Bruxelles. Le autorità italiane hanno scoperto 29 milioni di dosi Astrazeneca di vaccino anti-Covid stoccate nello stabilimento Catalent di Anagni, probabilmente destinate al Regno Unito. La scoperta delle autorità italiane è avvenuta su segnalazione della Commissione dopo la visita del commissario europeo Thierry Breton nello stabilimento AstraZeneca di Leida, nei Paesi Bassi, gestito dalla Halix.

E non è tutto ciò che è accaduto questa settimana! Sputnik Italia vi invita a ricordare gli eventi più importanti avvenuti negli ultimi sette giorni in tutto il mondo, illustrati in venti fotografie!