Tokyo 2020: il viaggio della fiaccola olimpica

Nella prefettura giapponese di Fukushima si è tenuta la partenza della staffetta della torcia olimpica. Le prime a portare la fiamma olimpica sono state le giocatrici della nazionale di calcio femminile giapponese, divenute campionesse del mondo nel 2011.

Il luogo di partenza per il viaggio della fiamma olimpica in tutto il paese non è stato scelto a caso dai giapponesi: la prefettura di Fukushima è stata scelta come simbolo del ripristino della vita dopo il devastante tsunami del 2011 e l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima-1.

La torcia olimpica viaggerà per 121 giorni in Giappone, durante i quali visiterà tutte le 47 prefetture del Paese. Entro il 23 luglio, la fiamma verrà consegnata a Tokyo, dove quel giorno si svolgerà la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici estivi.