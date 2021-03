Cacciatori di virus: sulle tracce dei pipistrelli nelle Filippine

I ricercatori dell'Università delle Filippine Los Baños si definiscono i "cacciatori di virus". Sono stati incaricati di catturare migliaia di pipistrelli per sviluppare un modello di simulazione che sperano possa aiutare il mondo ad evitare una pandemia simile al COVID-19, che ha portato via la vita di quasi 2,8 milioni di persone.

Il modello finanziato dai giapponesi sarà sviluppato nei prossimi tre anni sulla base dell'analisi che gli ecologi faranno esaminando i pipistrelli. L'analisi dovrebbe aiutare a prevedere le dinamiche di coronavirus prendendo in considerazione i fattori come clima, temperatura e facilità di diffusione per l'uomo.

"Quello che stiamo cercando di esaminare sono altri ceppi di coronavirus che possono potenzialmente essere trasmessi agli esseri umani", ha detto l'ecologo Philip Alviola, il leader del gruppo, che ha studiato i virus dei pipistrelli per più di un decennio.