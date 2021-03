Le foreste più mistiche e insolite del pianeta

Il 21 marzo il mondo celebra la Giornata internazionale delle foreste, o Giornata mondiale per la protezione delle foreste, istituita il 21 marzo 2012 dall'ONU.

Questa giornata è un'occasione per informare la società sull'importanza di preservare le foreste e per aumentare la consapevolezza del ruolo fondamentale che occupa la vegetazione forestale per la salvaguardia dell'ambiente.

Alcuni milioni di anni fa, le foreste coprivano circa l'80% della superficie della Terra. Negli ultimi 10mila anni il nostro pianeta ha perso 2/3 della vegetazione forestale.

Attualmente, le foreste coprono circa un terzo della superficie terrestre (esclusa l'area dell'Antartide). L'area occupata dalle foreste continua a diminuire ogni anno. Le foreste sono non solo i polmoni del mondo che puliscono l’aria, sono anche l'habitat naturale dell’80% della biodiversità terrestre.

In occasione della Giornata internazionale delle foreste vi invitiamo a guardare una serie di foto che mostrano quelle più mistiche e insolite del nostro pianeta.